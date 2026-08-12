Viant Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viant Technology A liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Viant Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Viant Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0.020 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 104.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch