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12.08.2026 06:37:00
Viant Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Viant Technology A liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Viant Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Viant Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0.020 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 104.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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