ViaGuara: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ViaGuara gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1091.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0.1 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch