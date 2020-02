Viagogo schliesst Kauf von StubHub ab

Der Ticketmarktplatz Viagogo mit Sitz in Genf hat die Übernahme des Rivalen StubHub abgeschlossen.

Die beiden Marktplätze würden täglich Hunderttausende von Eintrittskarten in mehr als 70 Ländern verkaufen, teilte Viagogo am Donnerstag mit.

Viagogo werde die Marke StubHub und deren Hauptsitz in San Francisco beibehalten, heisst es weiter. Bereits im November war bekannt geworden, dass die Online-Handelsplattform eBay ihre Ticketbörse StubHub für rund 4,05 Milliarden Dollar an Viagogo verkauft. Viagogo werden Kaufpreis in bar bezahlen, hiess es damals.

