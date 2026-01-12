ViaDerma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ViaDerma hat am 09.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ViaDerma mit einem Umsatz von insgesamt 0.45 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.60 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -25.00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch