Viad stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viad hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Viad 0.200 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 133.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch