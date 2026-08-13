VIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VIA hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.99 JPY gegenüber 1.02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch