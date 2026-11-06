Via Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Via Technologies stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 93.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch