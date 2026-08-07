Via Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Via Technologies veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.26 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1.160 TWD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.16 Prozent auf 3.47 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.12 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch