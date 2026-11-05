Via Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Via Technologies präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.16 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Via Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.32 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch