VIA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VIA lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3.070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.38 Prozent auf 4.32 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch