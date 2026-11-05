Vext Science: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vext Science hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.9 Millionen CAD – ein Plus von 19.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vext Science 17.5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch