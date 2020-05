Vexos conclut avec Elemaster un accord de licence exclusif pour la fabrication et la distribution du ventilateur MVM en Amérique

TORONTO, 20 mai 2020 /CNW/ - VEXOS Inc., fournisseur mondial primé de services de fabrication d'électronique (EMS), annonce aujourd'hui avoir signé avec le groupe Elemaster un accord de licence exclusif couvrant la fabrication et la distribution du ventilateur MVM (Mechanical Ventilator Milano) à destination des Amériques (Amérique du Nord, centrale et du Sud).

Innovateur, en étant simple mais puissant, et conçu pour répondre aux besoins spécifiques en soins et rétablissement des patients gravement atteints de la COVID-19, le ventilateur MVM a reçu l'aval de la FDA, 1er mai 2020, en vertu d'une mesure d'approbation dite « Emergency Use Authorization (EUA) » (autorisation d'emploi en cas d'urgence).

Le groupe MVM Ventilator Collaboration a vu le jour, début mars 2020, au sein d'un consortium international constitué de physiciens, d'ingénieurs et d'entreprises italiens, américains et canadiens, qui se sont mis à collaborer autour du globe, par-delà des frontières, pour faire en sorte que le ventilateur MVM passe du stade de projet à celui de l'approbation FDA en l'espace de 6 semaines. Cet exploit, réalisé en si peu de temps grâce à la coopération de laboratoires, d'instituts, d'universités et d'entreprises, principalement en Italie, au Canada et aux États-Unis, a vu maximiser les avantages que procurent la mutualisation des compétences et des ressources.

Paul Jona, PDG de Vexos, a commenté : « En ces temps difficiles, des temps sans précédent, il est important que chacun apporte du sien, là où il le peut, pour aider sa collectivité. Vexos est engagée dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et, comme nous nous spécialisons dans les services EMS pour les marchés médicaux, la fabrication et la distribution du ventilateur MVM ne sont qu'un prolongement naturel de nos capacités. Forts de l'expertise résidant dans nos installations de Markham (Ontario, Canada) et de LaGrange (Ohio, États-Unis), qui sont toutes deux accréditées ISO 13485:2016 (Systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux), nous sommes bien placés pour fournir le ventilateur MVM au Canada, aux États-Unis et dans le reste du continent américain. Nous sommes heureux et honorés de travailler avec Elemaster pour faire découvrir le ventilateur MVM aux Amériques. »

Vexos en est venue à cet accord en ayant été pressentie par le groupe Elemaster, une société italienne de fabrication de conception originale (ODM), qui travaille étroitement avec le groupe de collaboration MVM pour finaliser la conception et la mise au point industrielle du ventilateur MVM. « Nous avons reconnu la nécessité de nous associer à une entreprise EMS expérimentée, fortement présente dans le secteur médical, aussi bien au niveau de la fabrication qu'à la chaîne d'approvisionnement, et capable de satisfaire aux exigences réglementaires américaines et canadiennes. Chez Vexos, nous avons un partenaire qui est en phase avec nous et avec notre objectif, à savoir mettre le ventilateur MVM sur le marché mondial », a déclaré Gabriele Cogliati, PDG d'Elemaster.

À propos de VEXOS Inc. Vexos, une société mondiale primée de services de fabrication d'électronique (EMS) et de solutions matériaux sur mesure (CMS), propose, et ce, à l'intention des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des nouvelles entreprises technologiques émergentes, des solutions complètes de gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout dans le domaine des produits électroniques et mécaniques. Les prestations de Vexos couvrent le cycle de vie des produits électroniques, dans son ensemble, des services d'ingénierie à forte valeur ajoutée en développement de produits au prototypage et à l'introduction de nouveaux produits (NPI), en passant par les phases de croissance, de maturité et de fin de vie, tout en mettant l'accent, autant par engagement que par souci qualité, sur la satisfaction à l'égard du service client.

Disposant d'usines de fabrication aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Vietnam, Vexos peut se mesurer efficacement aux marchés d'aujourd'hui en privilégiant principalement les segments du marché médical, industriel, automobile, informatique, communications, aviation/défense. Pour en apprendre davantage sur Vexos, rendez-vous sur www.vexos.com.

À propos d'Elemaster

Elemaster, fondée en 1978, se distingue dans le paysage concurrentiel en étant fournisseur de services mécatroniques, offrant à ses propres clients des services de conception et de fabrication d'équipements électroniques de haute technologie. Aujourd'hui, Elemaster fait figure de guichet unique auprès de ses clients que sont les principaux acteurs mondiaux dans les secteurs de haute technologie tels que les chemins de fer, l'avionique, le secteur médical, l'automobile, l'industrie et l'énergie. Vous en saurez plus sur Elemaster en consultant notre site l'adresse www.elemaster.com.

Pour en savoir plus sur le ventilateur MVM, rendez-vous sur https://www.vexos.com/mvm-ventilator.

Personnes-ressources aux médias :

Tom Reilly, directeur, Opérations ventes et marketing

Téléphone : +1 855-177-3227

Courriel : info@vexos.com

Giovanni Cogliati, directeur, Opérations ventes et marketing

Téléphone : +39 039999121

Courriel : giovanni.cogliati@elemaster.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/169499/vexos_logo.jpg

SOURCE Vexos