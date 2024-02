Vevo geht Partnerschaft mit PubMatic ein, um programmatisches Kaufen auf das globale CTV-Netzwerk auszuweiten

LONDON, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der digitalen Werbung der Zukunft bereitstellt, hat heute seine Partnerschaft mit Vevo , dem weltweit führenden Musikvideo-Netzwerk, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit wird eine beschleunigte Phase des programmatischen CTV-Wachstums für Vevo einläuten und Werbetreibenden einen skalierten Zugriff auf seine Premium-Bibliothek ermöglichen.



Das globale Netzwerk von Vevo umfasst mehr als 800.000 Videos, die monatlich durchschnittlich 25 Mrd. Mal angesehen werden. Die Partnerschaft mit PubMatic bietet Medienkundinnen und -kunden weltweit einen noch nie dagewesenen Zugang zu Vevos umfangreichem und hochwertigem CTV-Inventar. Durch die Nutzung der enormen Nachfrage, der fortschrittlichen Programmatic Trading-Funktionen und der strategischen SPO-Beziehungen (Supply Path Optimization, Optimierung des Lieferweges) von PubMatic wird Vevo die Möglichkeit haben, zielgerichtete Werbung für ein breites Spektrum von Zielgruppen in engagierten, immersiven und markensicheren Umgebungen zu bieten und gleichzeitig von erheblichen Ertragssteigerungen zu profitieren.

Die Integration steht in engem Zusammenhang mit Vevos Ziel, durch eine immer grossflächigere Videoverbreitung und kontinuierliche Weiterentwicklung seines Monetarisierungskonzepts Allgegenwart zu erreichen. Mit seinen Inhalten, die über die Vevo TV-App, mehr als 20 einzigartige FAST-Kanäle (Free Ad-Supported TV) und soziale Plattformen wie YouTube zugänglich sind, erhöht Vevo seine Beteiligung an verschiedenen Arten von Verkaufsumgebungen, indem es, aufbauend auf früheren Erfolgen im Direktvertrieb, sein Inventar programmatisch über die Plattform von PubMatic verschiedenen Nachfragepartnern zugänglich macht.

Die neue Partnerschaft ermöglicht Medienkäuferinnen und -käufern den Zugriff auf das Premiuminventar von Vevo, verbunden mit dem Zugang zu den innovativen Lösungen von PubMatic für Adressierbarkeit und Transparenz, die dafür bekannt sind, die Rendite zu verbessern.

Nicole Scaglione, Global VP für CTV/OTT und Video bei PubMatic, sagt: "Diese Zusammenarbeit stellt in mehrfacher Hinsicht einen wichtigen Meilenstein dar. Die Partnerschaft wird ein grösseres Wachstum und mehr Innovation ermöglichen, indem sie den Bedarf an einer effizienten, transparenten und erstklassigen Versorgung mit dem Inventar erfüllt. Es ermöglicht uns nicht nur, programmatische Käuferinnen und Käufer mit hochwertigem Musikvideo-Inventar zu verbinden, sondern stärkt auch die Position von PubMatic als führende Kraft im CTV-Bereich und festigt unsere Position als Go-to-Plattform für bestehende und neue CTV-Player. Wir freuen uns darauf, eine Schlüsselrolle bei der Optimierung der Werbeeinnahmen von Käufern und Verkäufern zu spielen."

Natalie Gabathuler-Scully, EVP of Revenue, Distribution & Data Operations bei Vevo, sagt dazu: "Diese Partnerschaft wird Vevo ermöglichen, die Werbemöglichkeiten, die wir auf globaler Ebene anbieten können, erheblich zu verbessern und unser programmatisches Geschäft voranzutreiben. Die Nutzung der umfangreichen Beziehungen von PubMatic zu bevorzugten Nachfragenden wird unseren Monetarisierungsansatz erheblich erweitern, insbesondere über unsere TV-App und die FAST-Kanäle auf über 35 CTV-Plattformen weltweit."

Über PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein.

Informationen zu Vevo:

Vevo ist das weltweit führende Musikvideonetzwerk, das seit mehr als einem Jahrzehnt ein ständig wachsendes globales Publikum mit qualitativ hochwertigen Musikvideos versorgt. Vevo wurde 2009 von Universal Music Group und Sony Music Entertainment gegründet und bietet Fans auf der ganzen Welt eine riesige Auswahl an Premium-Inhalten, die neben offiziellen Musikvideos auch ein sich ständig weiterentwickelndes Angebot an Live-Auftritten und innovativen Originalprogrammen umfassen. Von Top-Superstars bis hin zu aufstrebenden neuen Talenten bietet Vevo unvergleichliche Cross-Promotion-Unterstützung für Künstler des gesamten musikalischen Spektrums in jeder Phase ihrer Karriere.

Vevo hat sich in den letzten zehn Jahren konsequent weiterentwickelt, um in der sich ständig verändernden Medienlandschaft führend zu sein, und ist Partnerschaften mit einer Reihe führender Vertriebsplattformen eingegangen, um aussergewöhnliche Inhalte in werbeunterstützten Umgebungen bereitzustellen. Mit mehr als 25 Milliarden Aufrufen im Fernsehen, auf Desktop- und mobilen Geräten pro Monat bringt Vevo Musikvideos in die Welt – wann, wo und wie die Fans es wünschen.

Vevo ist verfügbar auf YouTube, Samsung, Samsung TV Plus, Roku, Pluto TV, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, Amazon Freevee, Apple TV, Comcast (Xfinity X1 und Xfinity Flex), VIZIO, Sky (NowTV und SkyQ), Foxxum, XITE, NetRange, Redbox, Virgin Media, Xumo, Telstra, Foxtel, Fetch, Rogers, Shaw, Local Now, Google TV, Android TV, Cox, ViX, Plex, Hulu Live, Sling Freestream und Vewd.

