Vetropack setzt Werksschliessung in Saint-Prex um

Bülach/Saint-Prex (awp) - Der Flaschen- und Glasverpackungshersteller Vetropack setzt die vor 10 Tagen angekündigte Werksschliessung in Saint-Prex in die Tat um. In den nächsten Tagen sollen die ersten Kündigungen verschickt werden. Bekanntlich wird das Werk bis Ende August dichtmachen, wovon 182 Mitarbeitende betroffen sind.

Rund die Hälfte der Arbeitsverträge würden bis Ende August beendet, die restlichen Stellen würden schrittweise bis voraussichtlich 2026 abgebaut, teilte Vetropack am Freitag mit. Der Rückbau der Maschinen und Anlagen nach dem Produktionsstopp werde einige Zeit in Anspruch nehmen, daher könnten einige Angestellte länger beschäftigt werden.

Derweil dauern die Gespräche mit den Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern zum Sozialplan an. Vetropack hoffe, den endgültigen Sozialplan "in Kürze" vorlegen zu können.

