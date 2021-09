Vetropack-Aktien nehmen am (morgigen) Mittwoch Börsenhandel wieder auf

Zürich (awp) - Nach der Aussetzung vom Aktienhandel am (heutigen) Dienstagvormittag, nehmen die Vetropack-Aktien am (morgigen) Mittwoch den Börsenhandel wieder auf. Dies teilte die Schweizer Börse SIX am Dienstagabend mit.

Grund für die Suspendierung des Aktienhandels war die Nachricht gewesen, dass sich Mehrheitsaktionär Cornaz Holding von knapp zwei Millionen Namenaktien A trennen will. Dadurch erhöht sich der Anteil frei verfügbarerer Aktien (Free Float) von heute 53,1 Prozent auf voraussichtlich 63,1 Prozent des Kapitals, wie der Glasverpackungskonzern am Vormittag mitgeteilt hatte.

Die Cornaz AG-Holding werde 1,98 Millionen Namenaktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens am Markt platzieren. Für 800'000 Anteile habe Jean-Luc Cornaz als Privatperson bereits eine fixe Zusage erteilt.

Der Hintergrund für die Transaktion sei, dass Jean-Luc Cornaz aus dem Familienpool der Cornaz AG-Holding aussteige. Er verlasse die Aktionärsgruppe und den Verwaltungsrat der Holding, heisst es. Im Gegenzug werde er als Privatperson die genannten Aktien kaufen.

Das Bookbuilding startet gemäss den Angabe sofort, wobei die Zürcher Kantonalbank als alleiniger Bookrunner der Transaktion fungiert. Die Preisfestlegung und Zuteilung der Aktien soll am (morgigen) 8. September bereits abgeschlossen sein. Sowohl die Cornaz AG-Holding als auch Jean-Luc Cornaz hätten sich verpflichtet, in den nächsten 12 Monate keine Vetropack mehr zu veräussern, heisst es weiter.

jb/ra/uh/kw