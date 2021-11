Vetropack-Aktie in Grün: Vetropack erhält neuen Supply Chain Officer

Der Verwaltungsrat hat Stephen Rayment per 1. Dezember 2021 zum gruppenweiten Leiter für Aufgaben etwa zum Beschaffungswesen oder der Logistik ernannt.

Rayment folge auf Michela Argirò, die nach kurzer Zeit aus persönlichen Gründen die Unternehmensgruppe per 7. November 2021 wieder verlassen habe, teilte der Glasverpackungshersteller Vetropack am Mittwoch mit.

Der 52-jährige Brite habe in den vergangenen rund 20 Jahren im Auftrag verschiedener Novartis-Unternehmen internationale Supply-Chain-Organisationen aufgebaut und diese erfolgreich geführt. In den letzten drei Jahren sei er bei einem führenden Spezialchemieunternehmen in der Schweiz tätig gewesen. Durch sein umfassendes Verständnis der Supply Chain wisse er diese optimal zu gestalten und die Prozesse zu vereinfachen und zu standardisieren. Derzeit bilde er ausserdem sich in Umweltwissenschaften weiter.

Vetropack-Aktien stehen an der SWX am Morgen zeitweise 0,51 Prozent im Plus auf 59 Schweizer Franken.

pre/mk

Bülach (awp)