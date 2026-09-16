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Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594

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Pivot? 16.09.2026 11:06:00

Vetropack-Aktie im Plus: Details zur neuen Strategie genannt

Vetropack-Aktie im Plus: Details zur neuen Strategie genannt

Vetropack hat anlässlich eines Investorentages bekannt gegeben, wie die neuen Wachstums- und Profitabilitätsziele erreicht werden sollen.

Vetropack a
20.85 CHF 1.72%
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Das Glasverpackungshersteller will beim Angebot und bei den internen Prozessen ansetzen.

Die neuen Ziele sind seit dem August bekannt. Vetropack erwartet bis 2030 gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich, eine Erholung des Betriebsergebnisses und eine zweistellige Marge zum Ende der Mittelfristperiode. Zudem strebt das Unternehmen mittelfristig eine zweistellige Kapitalrendite an.

Erreichen will Vetropack diese Ziele laut den Angaben vor allem durch eine höhere Auslastung der Produktionskapazitäten, einen verbesserten Produktmix und mehr Effizienz, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Wachstumshebel sind laut dem Bülacher Unternehmer etwa ein Ausbau des Angebots "über die reine Verpackung hinaus", eine gezielte Ausrichtung auf Wachstumsmärkte wie alkoholreduzierte oder alkoholfreie Getränke und mehr Exporte.

Um seine Kostenbasis zu verbessern, will das Unternehmen ausserdem bei den eigenen Abläufen ansetzen. "Ein wichtiger Hebel liegt für uns in der Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse", liess sich Guido Stebner, Chief Technology Officer, zitieren.

Die Vetropack-Aktie reagiert an der SIX daraufhin mit einem Zuschlag von 1,21 Prozent auf 20,95 CHF.

rw/ys

Bülach (awp)

Weitere Links:

Vetropack-Aktie im Plus: CEO glaubt an Zukunft von Glas

Bildquelle: Vetropack
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