Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Pivot?
|
16.09.2026 11:06:00
Vetropack-Aktie im Plus: Details zur neuen Strategie genannt
Vetropack hat anlässlich eines Investorentages bekannt gegeben, wie die neuen Wachstums- und Profitabilitätsziele erreicht werden sollen.
Die neuen Ziele sind seit dem August bekannt. Vetropack erwartet bis 2030 gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich, eine Erholung des Betriebsergebnisses und eine zweistellige Marge zum Ende der Mittelfristperiode. Zudem strebt das Unternehmen mittelfristig eine zweistellige Kapitalrendite an.
Erreichen will Vetropack diese Ziele laut den Angaben vor allem durch eine höhere Auslastung der Produktionskapazitäten, einen verbesserten Produktmix und mehr Effizienz, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Wachstumshebel sind laut dem Bülacher Unternehmer etwa ein Ausbau des Angebots "über die reine Verpackung hinaus", eine gezielte Ausrichtung auf Wachstumsmärkte wie alkoholreduzierte oder alkoholfreie Getränke und mehr Exporte.
Um seine Kostenbasis zu verbessern, will das Unternehmen ausserdem bei den eigenen Abläufen ansetzen. "Ein wichtiger Hebel liegt für uns in der Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse", liess sich Guido Stebner, Chief Technology Officer, zitieren.
Die Vetropack-Aktie reagiert an der SIX daraufhin mit einem Zuschlag von 1,21 Prozent auf 20,95 CHF.
rw/ys
Bülach (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börse Zürich: SPI am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)