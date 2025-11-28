Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’830 0.0%  SPI 17’634 0.0%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’771 0.0%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5’655 0.0%  Gold 4’169 0.3%  Bitcoin 74’108 0.9%  Dollar 0.8070 0.2%  Öl 63.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Apple-Aktie im Blick: Apple erfüllt offenbar EU-Vorgaben für digitale Märkte
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
Warum der Euro gegenüber Dollar und Franken leichte Schwäche zeigt
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
BLKB-Aktie leichter: Zahlreiche Abstimmungen zur PUK im Baselbieter Landrat
Suche...

Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schliessung 28.11.2025 11:50:03

Vetropack-Aktie etwas leichter: Altglasaufbereitung in St-Prex wird Ende Februar 2026 eingestellt

Vetropack-Aktie etwas leichter: Altglasaufbereitung in St-Prex wird Ende Februar 2026 eingestellt

Nach der Schliessung der Glasproduktion in St-Prex vollzieht Vetropack den nächsten Schritt.

Vetropack a
21.97 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen
Auf Ende Februar 2026 werde auch die Altglasaufbereitung am Waadtländer Standort eingestellt, teilte Unternehmen mit Sitz in Bülach ZH am Freitag in einem Communiqué mit.

Dies sei der abschliessende Schritt zur Schliessung des Standorts St-Prex: "Ohne eine direkt angeschlossene Glasproduktion ist der Weiterbetrieb der Anlage langfristig weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll", schrieb Vetropack.

Schon heute werde das aufbereitete Altglas von Vetropack in andere europäische Werke transportiert und dort weiterverarbeitet. Das könne keine dauerhafte Lösung sein.

Die Vetropack-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 22,00 Franken.

jb/ra

Bülach (awp)

Weitere Links:

Vetropack-Aktie tiefrot: Produktion von Leichtglasflaschen in Österreich wird erhöht

Bildquelle: Vetropack