Vetropack-Aktie etwas leichter: Altglasaufbereitung in St-Prex wird Ende Februar 2026 eingestellt

Auf Ende Februar 2026 werde auch die Altglasaufbereitung am Waadtländer Standort eingestellt, teilte Unternehmen mit Sitz in Bülach ZH am Freitag in einem Communiqué mit.

Dies sei der abschliessende Schritt zur Schliessung des Standorts St-Prex: "Ohne eine direkt angeschlossene Glasproduktion ist der Weiterbetrieb der Anlage langfristig weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll", schrieb Vetropack.

Schon heute werde das aufbereitete Altglas von Vetropack in andere europäische Werke transportiert und dort weiterverarbeitet. Das könne keine dauerhafte Lösung sein.

Die Vetropack-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 22,00 Franken.

