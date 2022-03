Vetropack-Aktie dennoch schwächer: Vetropack kann Umsatz kräftig steigern

Der Ausblick auf das laufende Jahr ist aber durch die Zerstörung der Produktionsstätte in der Ukraine und steigende Produktionskosten eingetrübt.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent auf 816,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Neben dem organischen Wachstum habe auch die Übernahme einer Fabrik in Moldawien zur Umsatzsteigerung beigetragen.

Im Jahr 2020 war die Umsatzentwicklung noch stark von der Coronakrise belastet. Mit dem Umsatz wurde 2021 aber auch der Vor-Corona-Wert aus dem Jahr 2019 markant übertroffen - damals hatten die Verkäufe bei 714,9 Millionen gelegen.

Höhere Produktionskosten

Der operative Gewinn auf Stufe EBIT stieg im vergangenen Jahr mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 81,6 Millionen Franken unterproportional an. Belastet hätten die gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe, Verpackung und Transport, schreibt Vetropack. Diese hätten nur teilweise an die Kunden weiter gegeben werden können.

Unter dem Strich verblieb ein um 21 Prozent tieferer Reingewinn von 63,8 Franken - im Vorjahr war allerdings ein Sondergewinn von fast 12 Millionen aus dem Verkauf einer Immobilie verbucht worden. Ausserdem habe der starke Franken zu einem Währungskursverlust auf den Euro-Guthaben in Höhe von 5,8 Millionen Franken geführt.

Der Generalversammlung wird die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 1,30 Franken vorgeschlagen. Insgesamt hat Vetropack mit dem Zahlenkranz die Erwartungen der Analysten auf Stufe Umsatz übertroffen, beim Gewinn jedoch nicht ganz erreicht.

Ukraine-Krieg prägt Ausblick

Wenig übersichtlich ist die Lage nach wie vor in der Produktionsstätte in Gostemel bei Kiew, dem grössten Werk der Gruppe. Vetropack hatte die Produktion bereits unmittelbar nach Ausbruch der Kriegshandlungen eingestellt. Anfang März wurde dann die Fabrik durch militärische Aktionen stark beschädigt.

Es sei nach wie vor unmöglich, die genauen Auswirkungen auf die Gruppe zu quantifizieren. Der Produktionsstopp in der Ukraine führe aber zu einer Reduktion des Umsatzes um 10 Prozent, so Vetropack. Damit könne 2022 das operative Ergebnis und der Reingewinn des Vorjahres nicht erreicht werden. Aufgrund der anhaltenden Inflation müsse die Gruppe zudem die Preise weiter nach oben anpassen.

Vetropack emittiert 2021 mehr CO2-Emissionen Der Flaschen- und Glasverpackungshersteller Vetropack hat vergangenes Geschäftsjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Damit legten auch die Treibhausgasemissionen zu.

Insgesamt emittierte das Unternehmen im Betrieb (Scope 1 und 2) 659'845 Tonnen CO2-Äquivalente, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht, den das Unternehmen am Dienstag veröffentlicht hat. Auf die Tonne produziertes Glas heruntergerechnet entstanden letztes Jahr 0,405 Tonnen CO2. Das entspricht einer leichten Zunahme im Vergleich zu 2020. Emissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) werden im Bericht nicht ausgewiesen.

Durch die höhere Produktivität hat das Unternehmen mehr Abfall produziert. Insgesamt entsorgte der Flaschen- und Glasverpackungshersteller letztes Jahr 80'883 Tonnen Abfall, fast ein Viertel mehr als 2020.

Umweltfreundlichere Produktion

Vetropack plant eine Reduktion der Treibhausgasemissionen. Bis 2030 will das Unternehmen in der Logistik Klimaneutralität erreichen. Auch im Betrieb will der Flaschen- und Glasverpackungshersteller seinen CO2-Fussabdruck reduzieren. Bis 2030 peilt das Unternehmen eine CO2-Reduktion von 30 Prozent pro produzierte Tonne Glas an.

Um die Ziele zu erreichen, will das Unternehmen ab 2025 ausschliesslich Ökostrom beziehen. Zudem sollen die Treibhausgasemissionen durch eine Modernisierung der Schmelzwannen gesenkt werden. Ebenfalls verstärkt Vetropack sein Engagement im Bereich Recycling.

Ende letztes Jahr beschäftigte das Unternehmen 3524 Mitarbeitende. Der Personalbestand hat damit um rund ein Prozent zugelegt. Gleich geblieben ist mit 2 Prozent der Anteil Teilzeitangestellter. Hingegen hat die Frauenquote um einen Prozentpunkt auf 24 Prozent zugelegt.

An der Schweizer Börse geht es für die Vetropack-Aktie zeitweise um 3,06 Prozent auf 44,40 Franken nach unten.

