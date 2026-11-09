Veto Switchgears And Cables informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veto Switchgears And Cables hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.11 Prozent auf 1.18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 887.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch