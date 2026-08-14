Veto Switchgears And Cables informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veto Switchgears And Cables hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veto Switchgears And Cables ein EPS von 1.80 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Veto Switchgears And Cables 893.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 648.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch