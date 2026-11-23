Veteranpoolen Registered B hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.07 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.12 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Veteranpoolen Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 214.3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 10.19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch