Veteranpoolen Registered B legte Quartalsergebnis vor

Veteranpoolen Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Veteranpoolen Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.08 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.930 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 224.3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 189.0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch