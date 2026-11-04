Vesuvius India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vesuvius India lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.82 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.03 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.62 Prozent auf 5.67 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch