Vesuvius India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vesuvius India hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.88 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.11 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5.36 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch