Vestis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vestis hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.08 USD. Im letzten Jahr hatte Vestis einen Gewinn von -0.010 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.80 Prozent auf 661.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vestis 673.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch