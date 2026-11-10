Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS lud am 07.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 19.52 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14.040 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 24.91 Milliarden TRY, gegenüber 34.55 Milliarden TRY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27.90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch