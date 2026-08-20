Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20.00 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -21.640 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.47 Prozent auf 24.41 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.61 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch