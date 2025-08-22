Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS stellte am 19.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 21.64 TRY gegenüber -2.870 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 34.61 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.37 Milliarden TRY umgesetzt.

