Vestas Wind Systems A-S Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vestas Wind Systems A-S Un hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 6.53 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.142 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6.68 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch