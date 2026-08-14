Vestas Wind Systems A-S Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S Un hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.49 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch