Vestas Wind Systems A-S präsentierte Quartalsergebnisse

Vestas Wind Systems A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.09 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.220 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Vestas Wind Systems A-S 35.30 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.94 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch