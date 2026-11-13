Vestas Wind Systems A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 2.47 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vestas Wind Systems A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 2.24 DKK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vestas Wind Systems A-S im vergangenen Quartal 42.44 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vestas Wind Systems A-S 39.85 Milliarden DKK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.385 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5.99 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch