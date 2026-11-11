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11.11.2026 09:40:00
Vestas-Aktie stürzt ab: Schwaches Quartal schockt Anleger
Der Windkraftkonzern Vestas hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt. Auch die Reaktion an der Börse fiel deutlich aus.
Vestas grenzt Jahresprognose ein
So steuert er laut Mitteilung für 2026 nun eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereffekten (bereinigte Ebit-Marge) von 7,5 bis 8,5 Prozent an - und damit in etwa die Mitte der vorherigen Bandbreite von 7 bis 9 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte Vestas 5,7 Prozent Marge ausgewiesen. Der Umsatz soll nun im Vergleich zu den 18,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr auf 20,5 bis 21,5 Milliarden Euro anziehen. Hier standen zuvor 20 bis 22 Milliarden Euro im Plan.
Branchenexperte Lucas Ferhani vom Investmenthaus Jefferies ging in einer ersten Reaktion davon aus, dass die mittlere Gewinnwartung des Marktes nun etwas fallen dürfte. Die Resultate des dritten Quartals seien zudem eher durchwachsen ausgefallen.
Hoher Auftragsbestand, aber schwächerer Auftragseingang
Vestas hatte im Sommer seine Ergebnisprognose für das Jahr angehoben, nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren angesichts steigender Kosten und Lieferkettenproblemen stark an seiner Profitabilität gearbeitet hat. Auch profitierten die Dänen von einer hohen Nachfrage: Zum Ende des dritten Quartals sass Vestas noch auf einem Auftragsbestand inklusive Service-Vereinbarungen in Höhe von 77,9 Milliarden Euro, das waren fast zehn Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor.
Der Auftragseingang für Windturbinen lag im Quartal allerdings mit knapp 4,1 Milliarden Euro fast 11 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, und die gebuchte Gigawatt-Leistung fiel gut ein Viertel niedriger aus.
Umsatz und operatives Ergebnis enttäuschen
Zudem verfehlte der Umsatz mit einem Anstieg um sechs Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Und auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) fiel mit einem Anstieg um 16 Prozent auf 483 Millionen Euro deutlich schwächer aus als am Markt gedacht. Die entsprechende operative Marge erreichte 8,5 Prozent, nach 7,8 Prozent vor einem Jahr.Für die Aktie von Vestas geht es in Dänemark zeitweise 9,09 Prozent auf 180,80 DKK nach unten.
AARHUS (awp international)
Vestas setzt Aktienrückkäufe fort
Weiterhin plant der Konzern nun für dieses Jahr mit Investitionen von 1 Milliarde Euro - 200 Millionen weniger als zuvor angedacht. Zudem soll das bereits seit August laufende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 400 Millionen Euro noch bis Mitte Dezember fortgeführt werden./tav/lew/mis
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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