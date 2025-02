Verwaltungsratspräsident Lütolf scheidet bei Ruag altersbedingt aus

Zürich (awp/sda) - Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf tritt von seinem Amt beim Technologiekonzern Ruag International altershalber zurück. Bei der Generalversammlung am 20. Mai stellt er sich nicht mehr zur Wiederwahl. Seine Nachfolge muss der Bundesrat bestimmen.

Lütolf erreicht in der kommenden Wahlperiode die Altersgrenze von 70 Jahren, wie Ruag International am Freitagabend mitteilte. Die Landesregierung will den internationalen Teil nach der Aufspaltung in den hauptsächlichen Militärdienstleister Ruag MRO und Ruag International 2020 eigentlich verkaufen und anschliessend liquidieren.

Ruag International besteht im wesentlichen aus dem schwerpunktmässig im Raumfahrtgeschäft tätigen Bereich Beyond Gravity. Der Nationalrat will den Verkauf verhindern.

Während der Frühlingssession entscheidet der Ständerat über diese und eine weitere Motion von Ständerat Josef Dittli (FDP/UR). Dittli will die Raumfahrtsparte "wenn immer möglich" in Schweizer Händen behalten. Ruag International schrieb, diese Entscheide seien für die Ausrichtung wegweisend.