Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlenvorlage
|
27.05.2026 08:07:00
Verve Group-Aktie im Fokus: Umsatzplus und Gewinnrückgang - Jahresprognose bestätigt
Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn aus eigener Kraft gesteigert
Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen wegen höherer Kosten um 6,2 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel auf vergleichbarer Basis um 2,2 Prozent auf 20,6 Prozent. Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 6,2 Millionen.
/err/stk
STOCKHOLM (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verve Group
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags leichter (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
26.05.26
|: Verve Group startet Retail Media und schafft den ersten validierten Closed Loop zwischen mobiler Werbung und Käufen im stationären Handel (EQS Group)
|
26.05.26
|Verve Group launches Retail Media, delivering the first validated closed-loop between mobile advertising and retail purchase (EQS Group)
|
26.05.26
|Ausblick: Verve Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Verve Group
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert erwartet -- DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich - Kospi weiter auf Rekordjagd
Während der heimische Aktienmarkt ohne große Impulse in den Handel gehen dürfte, zeichnen sich für den deutschen Leitindex Gewinne ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.