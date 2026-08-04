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04.08.2026 12:00:03

Verve gewinnt den ADWEEK Tech Stack Award 2026 in der Kategorie „Mobile Product/Platform“

Verve Group
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EQS-Media / 04.08.2026 / 12:00 CET/CEST

Verve gewinnt den ADWEEK Tech Stack Award 2026 in der Kategorie „Mobile Product/Platform“
Auszeichnung würdigt die mobile Performance-Plattform von Verve nach einer erfolgreichen SKAdNetwork-Kampagne mit LinkedIn.

STOCKHOLM, 4. August 2026 – Verve gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Gewinner des ADWEEK Tech Stack Award 2026 in der Kategorie „Mobile Product/Platform“ gekürt wurde. Die Auszeichnung würdigt die Zusammenarbeit von Verve mit LinkedIn, bei der der Performance-DSP „Dataseat“ dem beruflichen Netzwerk geholfen hat, Nutzerakquisitionskampagnen innerhalb der SKAdNetwork-Umgebung (SKAN) von Apple zu optimieren und so messbare Verbesserungen der Kampagnenleistung zu erzielen.

Die prämierte Einreichung zeigt, wie die „Mobile-First“-Technologie von Verve es LinkedIn ermöglichte, das App-Wachstum in einem zunehmend ID-losen Ökosystem durch intelligente Kampagnenoptimierung und fortschrittliche Messfunktionen voranzutreiben. Zudem untermauert sie die übergeordnete Vision des Unternehmens als „Mobile-First“-Plattform für Advertising Intelligence.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Zusammenarbeit mit LinkedIn von ADWEEK gewürdigt wurde“, sagte Alessandro Giuliani, Chief Revenue Officer bei Verve. „Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, Werbetreibenden dabei zu helfen, durch führende mobile Technologie, einzigartige Daten und über KI messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Die Kampagne erzielte
  • 38 % niedrigere Kosten pro Installation (CPI).
  • 39 % niedrigere Kosten pro App-Aktivierung (CPAA).
  • mehr als 90 % Transparenz bei Ereignissen nach der Installation innerhalb der SKAN-Umgebung von Apple.
Diese Ergebnisse belegen die Fähigkeit von Verve, Werbetreibenden dabei zu helfen, hochwertige mobile Nutzer zu gewinnen und zu aktivieren und gleichzeitig die Kampagnenleistung in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft mobiler Werbung zu maximieren.

Die ADWEEK Tech Stack Awards würdigen Technologieunternehmen, Plattformen und Produkte, die durch Innovation und messbare Auswirkungen auf Kunden die Zukunft von Marketing und Werbung gestalten.

Lesen Sie die vollständige LinkedIn-Fallstudie: https://verve.com/case-studies/linkedin/

Medienkontakt
Corentine Aronica
Corporate Communications Director
corentine.aronica@verve.com

Über Verve
Verve ist die „Mobile-First“-Plattform für Advertising Intelligence, die Werbetreibende und Publisher im offenen Internet miteinander verbindet. Geleitet von seiner Mission „Let’s make media better“ kombiniert Verve proprietäre Mobilfunkdaten, KI-gestützte Analysen und Premium-Medien, um Werbetreibenden dabei zu helfen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, und Publishern gleichzeitig zu ermöglichen, den Wert ihrer Zielgruppen zu maximieren. Die Plattform wurde für eine „Mobile-First“-Welt entwickelt und erreicht Verbraucher über In-App-Anwendungen, Connected TV und andere aufstrebende Kanäle. Damit bietet sie eine transparente, leistungsstarke Alternative zu „Walled Gardens“.
 


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Emittent/Herausgeber: Verve Group SE
Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Telefon: +491703769571
E-Mail: investors@verve.com
Internet: www.verve.com
ISIN: SE0018538068
WKN: A3D3A1
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; FNSE
LEI Code: 391200UIIWMXRLGARB95
EQS News ID: 2376920

 
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2376920  04.08.2026 CET/CEST

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