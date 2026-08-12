Veru verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veru hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.500 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch