Vertriebsumbau bei BMW stockt, EBM-Papst in die USA verkauft, Set-Jetting sorgt für Tourismusboom - das war Dienstag, 18.8.2026

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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.