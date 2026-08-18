BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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18.08.2026 16:56:00
Vertriebsumbau bei BMW stockt, EBM-Papst in die USA verkauft, Set-Jetting sorgt für Tourismusboom - das war Dienstag, 18.8.2026
BMW will Autohändler werden, ein Selfmademilliardär kauft einen deutschen Hidden Champion und Irrfahrt-Touristen auf den Spuren von Odysseus sorgen für einen Reiseboom. Über die wichtigsten Wirtschaftsthemen informieren wir Sie in unserem Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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