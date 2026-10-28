Vertiv-Zahlen als KI-Barometer: Was Anleger von Microsoft. Alphabet & Co. daraus lernen

Starke Zahlen mit klarer Botschaft an die KI-Branche

Höhere Vorräte und Anzahlungen zeigen die Kehrseite des Booms

Analysten müssen nach dem Sprung ihre Schätzungen prüfen

Vertiv hat für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 4,31 Milliarden US-Dollar gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie stieg letztlich an der NYSE um 16,59 Prozent auf 243,17 US-Dollar. Der Anbieter von Strom- und Kühltechnik für Rechenzentren liefert damit vor den Zahlen grosser Technologiekonzerne einen Hinweis darauf, wie robust der KI-Ausbau läuft.

Vertiv übertrifft die Erwartungen deutlich

Wie Vertiv mitteilte, lag der Umsatz 61 Prozent über dem Vorjahresquartal, davon waren 55 Prozent organisch. Analysten hatten im Schnitt 3,75 Milliarden US-Dollar erwartet, der Umsatz übertraf diesen Wert um rund 15 Prozent. Der Abstand zur Erwartung ist damit kein knapper. Das Wachstum verteilte sich auf alle Regionen, am stärksten in Amerika.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,21 US-Dollar lag rund 21 Prozent über dem Analystenschnitt von 1,82 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge stieg auf 25,2 Prozent, 290 Basispunkte mehr als im Vorjahresquartal. Dahinter standen Skaleneffekte und Produktivität, während Mix-Effekte und Wachstumsinvestitionen bremsten. Das Wachstum ging also nicht zulasten der Profitabilität.

Prognose steigt, Vertiv-Bilanz wächst mit

Für das Gesamtjahr erwartet Vertiv nun einen Umsatz von 14,45 bis 14,85 Milliarden US-Dollar. Der Mittelpunkt liegt 650 Millionen US-Dollar über der bisherigen Prognose. Die Anhebung fällt damit spürbar aus. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie liegt der Mittelpunkt von 7,15 US-Dollar über den 6,73 US-Dollar, die Analysten im Schnitt erwarten.

Mit dem Geschäft wachsen auch die Bilanzpositionen. Die Vorräte stiegen von 1,46 Milliarden US-Dollar zum Jahresende 2025 auf 3,29 Milliarden US-Dollar Ende September. Die Kundenanzahlungen legten auf 4,12 Milliarden US-Dollar zu, nach 1,81 Milliarden US-Dollar. Das bindet Kapital und dämpfte laut Unternehmen den bereinigten Free Cashflow. Ein Teil des Wachstums steckt damit zunächst im Umlaufvermögen, bevor er als Cash ankommt.

Hinweis auf die Zahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon

Nach einer Zusammenstellung von Investing.com planen Microsoft, Alphabet und Amazon zusammen mit Meta für das laufende Jahr Investitionen von mehr als 700 Milliarden US-Dollar.

Vertiv-Chef Giordano Albertazzi erklärte in der Mitteilung, das Unternehmen stehe mitten im grössten Infrastrukturausbau, und der beschleunige sich. Als Beleg nannte er, dass die organischen Auftragseingänge mehr als 100 Prozent über dem Vorjahresquartal lagen. Die Auftragslage stützt die These einer anhaltenden Nachfrage nach Rechenzentrumstechnik, doch ob Microsoft, Alphabet und Amazon ihre Investitionspläne bestätigen, zeigen erst deren eigene Zahlen.

Hinweis für Anleger: Was die Vertiv-Zahlen für die KI-Giganten bedeuten

Für die KI-Giganten sind die Zahlen ein indirektes Signal. Vertivs Aufträge spiegeln die Investitionspläne der grossen Rechenzentrumsbetreiber wider, und die verdoppelten Bestellungen deuten darauf hin, dass der Ausbau nicht stockt, sondern an Tempo gewinnt. Vorstandschef Giordano Albertazzi spricht vom grössten Infrastrukturausbau, der sich weiter beschleunige. Für Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, die in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen, ist das allerdings die Kostenseite: Was bei Vertiv als Umsatz ankommt, verbuchen die Konzerne als Investition. Zuletzt hatten Zweifel an der Finanzierung und an den Erträgen dieser Ausgaben die Aktien aus dem KI-Infrastrukturumfeld belastet. Vertivs Zahlen bestätigen, dass investiert wird, beantworten aber nicht die Frage, ob sich diese Investitionen auszahlen.

Für Anleger ergibt sich daraus eine zweigeteilte Lage. Zulieferer wie Vertiv profitieren direkt von jedem zusätzlichen Investitionsdollar. Die Zahlen entkräften vorerst die Sorge, dass sich KI-Projekte verzögern. Die Kehrseite ist die Abhängigkeit von den Budgets weniger Grosskunden: Sollten die Konzerne ihre Investitionspläne zurückfahren, träfe das die Zulieferer zuerst und am stärksten. Bei den KI-Giganten selbst rückt dagegen die Frage in den Vordergrund, ob Cloudwachstum und KI-Erlöse mit den steigenden Ausgaben Schritt halten. Der nächste belastbare Prüfstein sind deshalb die Investitionsausblicke in den Quartalsberichten der grossen Technologiekonzerne in dieser Woche. Sie zeigen, ob die Nachfrage, die Vertiv heute meldet, auch im kommenden Jahr anhält.

Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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