Vertiv: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vertiv hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vertiv 4.31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch