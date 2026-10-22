Vertiseit Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vertiseit Registered B hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.50 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.350 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Vertiseit Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 219.2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 45.44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch