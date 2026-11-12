VerticalScope stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VerticalScope lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 20.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch