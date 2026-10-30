Vertex Securities legte Quartalsergebnis vor

Vertex Securities veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.71 Prozent auf 17.9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Vertex Securities 19.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch