Vertex Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 387796.14 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 563559.03 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5’160.62 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4’138.88 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch