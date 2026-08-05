Vertex Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vertex Pharmaceuticals liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vertex Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.99 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vertex Pharmaceuticals einen Umsatz von 2.99 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch