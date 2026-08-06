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06.08.2026 06:37:00
Vertex Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vertex Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Vertex Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 613319.06 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 462924.72 ARS je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Vertex Pharmaceuticals 4’697.21 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3’430.09 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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