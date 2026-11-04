Vertex Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.20 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3.44 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vertex Pharmaceuticals 3.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch