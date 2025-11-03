Verte a Aktie 55908112 / US92538J1060
03.11.2025 13:15:35
Vertex, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Vertex, Inc. (VERX) revealed a profit for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $4.04 million, or $0.02 per share. This compares with $7.22 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, Vertex, Inc. reported adjusted earnings of $28.58 million or $0.17 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.16 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.7% to $192.11 million from $170.44 million last year.
Vertex, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.04 Mln. vs. $7.22 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.04 last year. -Revenue: $192.11 Mln vs. $170.44 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $192 - $196 Mln Full year revenue guidance: $745.7 - $749.7 Mln
Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt zeigen sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.