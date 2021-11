Vertex in IDC MarketScape-Berichten zur weltweiten Steuerautomatisierung für Unternehmen und Umsatzsteuer als führendes Unternehmen anerkannt

Ernennung zum Hauptakteur in der IDC MarketScape-Kategorie "Weltweite Steuerautomatisierung für KMU"

BOSTON, Massachusetts (USA), Nov. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen in zwei IDC MarketScape-Berichten als führend bezeichnet wurde – IDC MarketScape: SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2021 Vendor Assessment (Dokumentennr. US47987421 , OKTOBER 2021) [Anbieterbewertung im Bereich SaaS- und Cloud-fähige Software zur Umsatz- und Gebrauchssteuerautomatisierung für Unternehmen 2021] und IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud Value-Added Tax Software 2021 Vendor Assessment (Dokumentennr. US47987321 , Oktober 2021) [Weltweite Anbieterbewertung im Bereich SaaS- und Cloud-Umsatzsteuersoftware 2021].



Vertex wurde auch als Hauptakteur im IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment (Dokumentennr. US47987521 , OKTOBER 2021) [Weltweite Anbieterbewertung im Bereich SaaS- und Cloud-fähige Software zur Umsatz- und Gebrauchssteuerautomatisierung für kleine und mittlere Unternehmen] ausgezeichnet. Die IDC MarketScape-Berichte unterstreichen die Bedeutung weltweiter Steuersätze, Regeln und Vorschriften für Unternehmen, die in der Weltwirtschaft wachsen wollen.

Dies ist das zweite Mal, dass Vertex in einem IDC MarketScape-Bericht als führend bei der Bewertung von Anbietern im Bereich indirekter Steuern anerkannt wurde (Dokumentennr. US43263718, JANUAR 2019).

Laut IDC MarketScape Use Tax Automation for Enterprise sollten "Unternehmen Vertex in Betracht ziehen, wenn sie mit einer wachsenden Liste globaler Steuerermittlungen umgehen müssen und eine zuverlässige Steuersoftware in der Cloud benötigen, die kritische Steuerkonformität und regulatorische Anforderungen unterstützt."

"Vertex ist stolz darauf, für seine SaaS-basierten Lösungen in den IDC MarketScape-Berichten zur Gebrauchssteuerautomatisierung für Unternehmen, KMU und Umsatzsteuer anerkannt zu werden", so David DeStefano, CEO von Vertex. "Diese Anerkennung ist ein Beweis für unsere Führungsrolle und unser umfassendes Know-how in den Bereichen indirekte Steuern und Cloud-Technologie. Wir bauen unsere Fähigkeiten im Mittelstand mit den E-Commerce-Lösungen von Taxamo und unserer neuen Cloud-basierten Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuer weiter aus, so dass wir globale Unternehmen jeder Grösse überall dort unterstützen können, wo sie Transaktionen im gesamten Steuerverwaltungsprozess tätigen."

Vertex setzt sich in der Branche durch das Angebot einer weltweiten Datenbank mit Steuerinhalten für bestimmte Branchen, digitale und physische Güter ab und adressiert die Komplexität der breitesten Palette globaler Unternehmen, Handelsplattformen und Marktplätze.

"Die globale digitale und steuerliche Transformation bedeutet eine erhöhte steuerliche Komplexität und schafft einen dringenden Bedarf an automatisierter Technologie", so Kevin Permenter, IDC Research Director, Financial Applications. "Vertex ist führend im Bereich der indirekten Steuern mit einem Unternehmenskundenstamm. Die jüngsten Übernahmen spiegeln erweiterte Stärken und Integrationen wider, die speziell getätigt wurden, um alle Arten von Unternehmen zu unterstützen, die sich in über 19.000 Ländern weltweit mit Compliance auseinandersetzen."

Erfahren Sie mehr über Vertex .

Über IDC MarketScape:

Das Anbieterbewertungsmodell IDC MarketScape ist entwickelt worden, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) auf einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschliesslich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitplanung von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäss dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermässig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss und die nur zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Äusserung Gültigkeit haben.

Unternehmenskontakt:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142